Победителей конкурса "Лидер энергоэффективности" чествовали в Минске

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей республиканского конкурса "Лидер энергоэффективности Беларуси - 2019" чествовали сегодня в Национальном художественном музее в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Награды присуждены 19 предприятиям. Их успехи отмечены в таких номинациях, как "Энергоэффективный продукт года", "Энергоэффективная технология года", "Проекты по использованию электрической энергии для повышения эффективности энергосистемы Беларуси", "Энергоэффективные бытовые приборы и оборудование". Отмечены публикации на тему энерго- и ресурсосбережения ведомственных СМИ.

Заявки оценивал экспертный совет, в состав которого вошли представители БелТЭИ, Института жилища - НИПТИС им.Атаева, Института энергетики НАН, энергетического факультета Белорусского национального технического университета, Департамента по энергоэффективности Госстандарта.

Как отметил на церемонии награждения заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко, сегодня сложно переоценить работу по эффективному расходованию энергии и ресурсов, ведь это самый острый вопрос для всех стран и континентов, его актуальность только растет. Беларусь также внедряет различные механизмы, направленные на энерго- и ресурсосбережение. "Рациональное расходование энергоресурсов - верный путь для процветания, по которому может двигаться и все человечество, и каждое предприятие в отдельности", - подчеркнул он.

Проект "Лидер энергоэффективности" реализуется уже пятый год. Он позволяет продвигать передовой опыт использования энергоэффективных материалов, систем, решений, которые помогают экономить миллионы рублей, выводят производства на новый технологический уровень, повышая конкурентоспособность и обеспечивая экономический рост в самых разных отраслях экономики.

Победители конкурса представят свои разработки 9 октября на семинаре "Повышение энергетической эффективности в Беларуси", который пройдет во время международной специализированной выставки Energy Expo 2019 в Минске.

Организаторами конкурса выступают Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации, научно-исследовательское и проектное республиканское унитарное предприятие "БелТЭИ", Институт энергетики Национальной академии наук, центр поддержки предпринимательства "Деловые медиа".-0-