17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей национального конкурса "Предприниматель года" наградили в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурс проводился по пяти номинациям. Помимо четырех традиционных ("Успешный старт", "Стабильный успех", "Эффективный бизнес в сфере производства", "Эффективный бизнес в сфере услуг"), появилась новая - "Эффективный индивидуальный бизнес". Были определены 35 победителей (по одному от областей и Минска в каждой номинации).

В номинации "Успешный старт" победителями признаны ООО "ЗерноКомплекс" (Минская область), ООО "КотикиСобачки" (Могилев), ООО "Лидская Бэби академия" (Гродненская область), ООО "ОвенБел" (Минск), частные предприятия "МБайсикл" (Гомель), "Автограф Плюс" (Брестская область), "Левол Групп" (Витебская область).

ИООО "ВЕЛПАК-Кобрин" (Брестская область), ООО "ПРОТОС" (Могилевская область), Светлогорский завод сварочных электродов (Гомельская область), СЗАО "ЛИПЛАСТ-СПб" (Гродненская область), СЗАО "ФИДМАШ" (Минск), СЗАО "Электромеханический завод" (Минская область), Новополоцкий завод технологических металлоконструкций (Витебская область) отмечены в номинации "Стабильный успех".

Лучшими в номинации "Эффективный бизнес в сфере производства" стали ЗАО "Энерго Ремонт Сервис" (Могилевская область), ИПУП "ВИК - здоровье животных" (Витебск), ООО "Александров" (Минская область), ООО "Изоком Пласт" (Гродненская область), ООО "Композитная Компания" (Брестская область), ООО "СтратНаноТек Инвест" (Минск), ЧПТУП "Белдревизделие" (Гомельская область).

В номинации "Эффективный бизнес в сфере услуг" победителями названы ООО "ЗападТрансЭкспедиция" (Брестская область), ООО "Литейно-металлургическая компания" (Могилев), ООО "Суши Шоп" (Витебская область), ООО "ФэмилиКостар" (Гродненская область), ООО "ЭЙС-МОТОРС" (Минск), частные предприятия "Пингвин" (Гомельская область) и "ВитГрузТранс" (Минская область).

Индивидуальные предприниматели Михаил Долгун (Гродно), Дмитрий Дудаль (Минск), Петр Захаренко (Брестская область), Иван Масловский (Минская область), Анастасия Мацыль (Витебск), Ольга Тарабуева (Могилевская область), Сергей Хлистовский (Гомельская область) стали лучшими в номинации "Эффективный индивидуальный бизнес".

Дипломов "Ганаровы прадпрымальнiк" удостоены ООО "Александров", ООО "ЗападТрансЭкспедиция", Новополоцкий завод технологических металлоконструкций. Они были признаны победителями по результатам конкурса "Предприниматель года" в 2019-м и 2020 годах.

Национальный конкурс "Предприниматель года" проводится с 2016 года и продолжает традиции конкурса "Лепшы прадпрымальнік", который проводился с конца 1997 года. Основной его целью является развитие предпринимательской инициативы и стимулирование деловой активности населения.-0-