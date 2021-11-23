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23 ноября 2021, 12:25

Почему растут цены на продовольствие и что дальше. Вице-премьер Субботин сделал честный прогноз

Александр Субботин. Фото из архива
Александр Субботин. Фото из архива

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на продовольствие в Беларуси объективно продолжат расти на фоне мировой конъюнктуры, однако власти задействуют различные механизмы, чтобы максимально сдерживать этот процесс. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Субботин, который курирует сферу АПК, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналисты поинтересовались, как растущие спрос и цены на продовольствие в мире скажутся на ситуации внутри Беларуси.

Дефицита не будет - это аксиома

"Я скажу так: дефицита не будет - это 100%. Потому что мы производим в разы больше, чем нам нужно. И потому, что у нас первое - это собственная продовольственная безопасность и обеспечение внутреннего рынка. Это - константа, аксиома", - подчеркнул вице-премьер.

Роста цен объективно не избежать

Что касается роста цен, Александр Субботин заявил, что этого объективно не избежать. И связано это с растущей мировой конъюнктурой. "Если мы начинаем перекрывать, как-то душить цены на внутреннем рынке, а более интересна будет цена в Российской Федерации, те же люди будут покупать в магазине и автобусами, машинами легковыми вывозить туда товар. То есть переток будет в любом случае. Границы как таковой же у нас нет в Союзном государстве", - сказал он.

Кроме того, продолжил вице-премьер, дорожают товары, которые так или иначе влияют на конечную стоимость сельхозпродукции, в том числе удобрения, некоторые импортные составляющие, запчасти и другое.

Правительство работает на максимальное сдерживание

"Все объективно растет. Поэтому где-то удержать цену без ущерба для производителя мы не сможем. Но есть большое количество механизмов, как снивелировать эти скачки. Это и адресная поддержка малоимущих слоев, это и где-то ограничение маржинальности, ограничение рентабельности торговых сетей", - отметил Александр Субботин.

"Все эти механизмы в правительстве известны, ими активно пользуемся. И мы стараемся максимально сдерживать рост цен", - подчеркнул вице-премьер.

Объемы экспорта увеличиваются и это плюс

Вместе с тем рост мировых цен на продовольствие для Беларуси имеет и обратную сторону, ведь страна не только обеспечивает себя соответствующими товарами под полную потребность, но и поставляет большие объемы на экспорт. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу по достижению уровня экспорта продовольствия и продуктов питания в $7 млрд.

Александр Субботин оценивает это как напряженную задачу. "Мы уже даже по 9 месяцам сделали в этом году 112,6% (к уровню прошлого года. - Прим. БЕЛТА). Это где-то $4,7 млрд, - рассказал он. - Мы в этом году перешагнем $6 млрд. Ну а $7 млрд - как уже конъюнктура будет складываться. Но будем пробовать максимально быстро. Боюсь загадывать. Получится за 2 года, так за два, за 3, так за три. К этому идем".

В целом, отметил вице-премьер, белорусские производители наращивают экспорт как за счет увеличения объемов поставляемой продукции, так, естественно, помогает и рост цен: "Цены реально растут во всем мире. Это ООН отмечает, все аграрные ведомства. Это и хлеб, и мясо, и молоко, и обычное зерно. Все биржевые сводки мы смотрим, - растут небывало по сравнению с прошлым годом. Конечно, это очень помогло нам в экспорте, но мы добавили и в физическом объеме - больше молока, сыров, мяса, мясопродуктов".

Развитие в условиях турбулентности и санкций

Александр Субботин считает, что завершающийся аграрный сезон для Беларуси был одним из самых непростых за суверенную историю страны. "Тем не менее, несмотря на то, что происходит вокруг, несмотря на турбулентности политические, финансовые, скачки в ценах (энергоносители, удобрения дорожают во всем мире), мы потихонечку прибавляем", - сказал он.

Журналисты также поинтересовались, влияют ли санкции на ситуацию с экспортом белорусского продовольствия. В этом плане вице-премьер заметил, что в мировой практике, как правило, санкции не касаются таких сфер, как продовольствие или лекарства.

"Никто не отказывался от продуктов питания. Мы как в 116 стран освоили рынки, так их уверенно держим. Единственно, там по конъюнктуре мы с чуть больше 100 (странами. - Прим. БЕЛТА) пока сторговали в этом году. Но рынки у нас открыты и полки имеются в 116 странах. Даже несмотря на жесткие и непростые отношения с ЕС, мы добавляем по экспорту туда. Они защищают свой рынок очень сильно, не пуская нашу молочку, сыры, но какие-то наши отдельные линейки продуктов питания, особенно технический казеин для своего производства, они берут очень интенсивно", - рассказал Александр Субботин.-0-

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