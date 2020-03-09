Почти 1 млн куб.м древесины реализовано на квартальных биржевых торгах

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордные квартальные биржевые торги древесиной в заготовленном виде прошли на Белорусской универсальной товарной бирже, реализовано 980 тыс. куб.м на общую сумму Br67,7 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"По сравнению с аналогичными торгами, проводившимися в марте 2019 года, сумма сделок выросла на 87%, а в натуральном выражении продажи древесины прибавили 64%. Всего в квартальных биржевых торгах участвовали 354 покупателя и 115 продавцов, которые совершили 943 сделки", - рассказал Роман Янив.

Наибольшим спросом пользовалось балансы хвойных пород и круглые лесоматериалы без целевого назначения. На них пришлось более 90% всех сделок.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главной функцией которой является оказание содействия белорусским предприятиям по экспорту продукции и предоставление помощи иностранным компаниям по выходу на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-