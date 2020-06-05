Почти 1 млн куб.м древесины продали на квартальных биржевых торгах

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам квартальных биржевых торгов, состоявшихся 4-5 июня на Белорусской универсальной товарной бирже, реализовано 954 тыс. куб.м древесины в заготовленном виде на общую сумму Br67,3 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Почти достигнут рекордный результат мартовских квартальных торгов, когда объем реализации ресурса составил Br67,7 млн. В то же время по сравнению с аналогичными торгами, проводившимися в июне 2019 года, сумма сделок как в денежном, так и в натуральном выражении выросла более чем в два раза", - сказал Роман Янив.

По словам начальника управления торгов лесопродукцией БУТБ Евгения Малышева, нынешние квартальные торги стали самыми массовыми за всю историю биржи. "На этот раз количество участников торгов было действительно беспрецедентным - 111 продавцов и порядка 700 покупателей, которые всего за два дня совершили 865 биржевых сделок. В итоге было реализовано 65% от общего объема древесины, выставленной на продажу. Считаю, что это очень хороший результат, учитывая снижение деловой активности в связи с пандемией коронавируса", - отметил он.

Евгений Малышев отметил и значительное присутствие предприятий малого и среднего бизнеса. "Если раньше биржу критиковали, что на годовые и квартальные торги допускаются только крупные игроки, то сегодня этой проблемы не существует. Теперь все имеют равный доступ к ресурсу", - подчеркнул он.

Всего на квартальные биржевые торги 4-5 июня было выставлено 1,5 млн куб.м деловой древесины. Наибольшим спросом пользовались балансы хвойных пород и круглые лесоматериалы без целевого назначения. На эти товарные позиции пришлось 96% всех сделок.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

По состоянию на 1 июня на БУТБ аккредитованы 23 663 компании, включая 4 700 нерезидентов из 63 стран мира.-0-