Почти 200 тыс. т грузов прошло через терминалы "Белтаможсервиса" за 2020 год

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 200 тыс. т грузов прошло через терминалы РУП "Белтаможсервис" за 2020 год, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

"За 2020 год на терминалах "Белтаможсервиса" обработано 198 тыс. т грузов. Также за прошлый год оформлено более 918 тыс. деклараций. В КНР отправилось 28 контейнерных поездов с товарами белорусских производителей", - рассказали в "Белтаможсервисе".

В связи с пандемией функционирование рынка транспортно-логистических услуг в 2020 году существенно отличалось от предыдущих периодов. Однако РУП "Белтаможсервис" в прошлом году выполнило основные финансово-экономические показатели, утвержденные бизнес-планом, отмечена положительная динамика к уровню 2019 года. "Произошедшие в 2020 году события принципиально не изменили наш стратегический вектор. Мы последовательно решаем задачи по дальнейшему развитию транспортно-экспедиционной деятельности: в 2020 году было выполнено более 30 тыс. перевозок на всех видах транспорта", - отметили на предприятии.

"Белтаможсервис" выступает в качестве уполномоченного экономического оператора, таможенного представителя, таможенного перевозчика, владельца складских комплексов, биржевого брокера и торгового представителя, импортера и экспортера товаров. В планах предприятия на ближайшую перспективу - развитие складской инфраструктуры, внедрение средств механизации и автоматизация складских операций, выполнение мероприятий по энергосбережению.-0-