22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 23 т опасных отходов вывезли из Беларуси за рубеж на утилизацию. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала руководитель экологической инициативы "Создание механизма экологически безопасного обезвреживания опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители" Александра Баева, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Присоединившись к Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, Беларусь приняла на себя обязательство к 2028 году полностью обезвредить отходы, содержащие полихлорированные бифенилы (ПХБ). Очередной шаг на пути к этой цели - реализация экологической инициативы "Создание механизма экологически безопасного обезвреживания опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители (СОЗ)" проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне", финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Минприроды. Инициативу реализовало учреждение по охране природы "Экология без границ".

"В ходе реализации инициативы за пределы Беларуси вывезено 22,9 т опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители. Это выведенные из эксплуатации старые силовые конденсаторы, которые хранились на предприятиях республики еще с советских времен. Данные отходы утилизированы на спецзаводе экологически безопасным способом. Таким образом, в Беларуси ликвидировано еще пять объектов временного хранения опасных отходов, расположенных на территории организаций - владельцев данных отходов в Гомельской и Гродненской областях: ОАО "Речицадрев", ГП "Белоруснефть-Промсервис", ЗАО "Гомельский вагоностроительный завод", ОАО "Белкард", ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры", - сказала Александра Баева.

По ее словам, главная цель инициативы - улучшить экологическую обстановку и предотвратить негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду в проектных регионах через создание устойчивого механизма по сбору и обезвреживанию СОЗ-содержащих отходов.

В целом в рамках инициативы проведена масштабная работа. В первую очередь были организованы упаковка, сбор и транспортировка СОЗ-содержащих отходов с предприятий к месту их обезвреживания.

Старые поврежденные конденсаторы, которые хранились на предприятиях, были упакованы в специальные контейнеры, чтобы предупредить дальнейшую утечку опасных химикатов и избежать загрязнения окружающей среды. Затем отходы отправили на специализированное предприятие во Францию для экологически безопасного уничтожения. Довольно много времени заняли подготовка и получение различных разрешительных документов и сертификатов. Ведь для вывоза опасных отходов за рубеж необходимо получение согласования как стран экспорта и импорта отходов, так и всех стран транзита.

Одним из важных аспектов реализации инициативы стала работа по повышению уровня осведомленности о правилах безопасного обращения с опасными отходами местного населения, особенно детей и молодежи. Для большей информированности общественности инициативой издан тематический буклет и создан информационный видеоролик, в котором можно увидеть все этапы работы по подготовке и вывозу на утилизацию СОЗ-содержащих отходов.

Опасные отходы, относящиеся к стойким органическим загрязнителям, являются серьезной угрозой для человека и экологии. СОЗ - химические вещества, характеризующиеся высокой токсичностью, склонностью к накапливанию в объектах окружающей среды и живых организмах. Даже в чрезвычайно малых концентрациях СОЗ негативно влияют на здоровье людей и окружающую среду.

Сегодня в стране насчитывается 509 организаций - собственников ПХБ-содержащего оборудования (конденсаторов и трансформаторов, содержащих полихлорированные бифенилы), общий вес которого составляет около 3 тыс. т.-0-

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