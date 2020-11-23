Почти 4 млн куб.м древесины продано на годовых биржевых торгах

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам годовых биржевых торгов на Белорусской универсальной товарной бирже реализовано 3,93 млн куб.м древесины в заготовленном виде ресурса 2021 года на общую сумму свыше Br500 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Объем продаж в натуральном выражении по сравнению с 2019 годом вырос на 14%. Таким образом, нынешние торги стали самыми крупными за всю историю их проведения. В торговых сессиях приняли участие порядка 900 покупателей, что почти вдвое больше, чем в 2019 году. На фоне повышенного спроса на древесину организации различной формы собственности выкупили 95% от общего объема древесного сырья, выставленного на годовые торги. При этом на долю частных деревообработчиков пришлось 74% от всего объема реализации", - рассказал Роман Янив.

Деревообрабатывающие предприятия, которым не удалось полностью удовлетворить свою потребность в деловой древесине на годовых торгах, смогут докупить необходимый объем ресурса во время квартальных биржевых торгов, запланированных на 3-4 декабря.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-