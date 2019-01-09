Почти 500 иностранцев устроились на работу в ПВТ с начала действия декрета о цифровой экономике

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Упрощенным порядком трудоустройства в Парке высоких технологий с конца марта 2018 года воспользовались почти 500 иностранцев. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Большинство пришедших на работу в ПВТ иностранцев - граждане России, Украины, Казахстана и Азербайджана. "В Беларуси проводится целенаправленная работа по привлечению высококвалифицированных зарубежных специалистов. В частности, расширяется список категорий лиц, для которых нанимателям не требуется получение разрешения для привлечения иностранной рабочей силы, а также специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью в нашей стране. Такая возможность появилась у резидентов ПВТ в соответствии с декретом №8 "О развитии цифровой экономики", вступившим в силу 28 марта минувшего года", - отметили в МВД.

В Департаменте по гражданству и миграции МВД напомнили, что резиденту ПВТ в течение трех рабочих дней с даты заключения трудового договора или контракта с иностранным работником нужно письменно уведомить об этом районное подразделение по гражданству и миграции. Разрешение на временное проживание иностранцу, заключившему трудовой договор с резидентом ПВТ, выдается на срок действия контракта.

Всего в 2018 году для работы в Беларусь приехали почти 16 тыс. иностранцев.-0-