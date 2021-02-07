Почти 500 обращений в сфере антимонопольного законодательства рассмотрел МАРТ в 2020 году

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 7 февраля 2021
Минск Малооблачно -14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:58 В Рогачевском районе мужчина спас при пожаре соседку Происшествия
13:52 Максим Салаш помог "Бургосу" выиграть Межконтинентальный кубок по баскетболу Спорт
13:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1732 пациента с COVID-19, выписаны 2236 Общество
13:40 Количество иностранных обучающихся за 5 лет в Беларуси увеличилось на 35% Общество
13:28 "Пари Сен-Жермен" победил "Пик" в гандбольной Лиге чемпионов Спорт
13:24 НХЛ может приостановить сезон до получения вакцины для игроков Спорт
13:15 МЧС призывает в борьбе с холодом не забывать о безопасности Общество
13:09 Французский министр допустила использование российской вакцины от COVID-19 в Европе В мире
13:02 Фавориты баскетбольного чемпионата Беларуси выиграли очередные матчи Спорт
12:58 Солисты Большого театра в День влюбленных исполнят самые романтичные композиции Культура
12:45 В Мьянме прошли акции протеста против военного переворота В мире
12:41 Австралия запустила систему регистрации прививок от коронавируса и выдачи сертификатов В мире
12:36 В России задержали четверых участников организации массовых беспорядков в Беларуси Происшествия
12:31 "Спутник V" к 14 февраля планируют зарегистрировать в 25 странах В мире
12:22 Около 150 человек пропали без вести после схода ледника в Индии В мире
12:15 До -28°С ожидается в Беларуси 8 февраля Общество
12:11 Почти 500 обращений в сфере антимонопольного законодательства рассмотрел МАРТ в 2020 году Экономика
11:49 Креч: Всебелорусское народное собрание - важный элемент демократии Общество
11:46 ФОТОФАКТ: Морозное и туманное утро в Гродно Регионы
11:41 В России выявили 16 048 случаев заражения коронавирусом за сутки В мире
11:36 Заявления Трампа о выборах и беспорядки 6 января обошлись казне США в $519 млн В мире
11:25 Еврейская автономная область России заинтересована в поставках белорусских продуктов питания Экономика
11:19 Белгосфилармония приглашает окунуться в мир французской симфонической музыки Афиша
11:06 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Филиппинах В мире
11:01 Спасатели Витебской области за сутки три раза выезжали на тушение пожаров в банях Происшествия
10:50 Утвержден порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков БелАЭС Экономика
10:40 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" примут "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ Спорт
10:36 Умер бывший чемпион мира по боксу Леон Спинкс, победивший Мохаммеда Али В мире
10:30 В Забайкалье с рельсов сошли 17 вагонов В мире
10:27 Банк развития в 2020 году предоставил экспортные кредиты более чем на Br1,4 млрд Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
07 февраля 2021, 12:11

Почти 500 обращений в сфере антимонопольного законодательства рассмотрел МАРТ в 2020 году

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Исаченко: в работе с обращениями граждан важно более активно использовать соцсети

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 2020 год было рассмотрено 499 обращений в сфере антимонопольного законодательства, что составляет 23,7% от общего количества поступающих в МАРТ обращений. В том числе поступило 154 обращения о нарушении антимонопольного законодательства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Комиссия ведомства по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства в 2020 году рассмотрела 90 дел и установила 14 фактов нарушения. В 2019-м было рассмотрено 148 дел и установлено 18 фактов нарушения.

"Снижение количества поступающих обращений о нарушении антимонопольного законодательства и рассмотренных в результате антимонопольных дел свидетельствует об эффективности применения введенных с августа 2018 года инструментов "мягкого права", а именно, предупреждения, предостережения для восстановления конкуренции", - говорится в сообщении МАРТ. Так, за 2020 год было выдано 13 предупреждений и два предостережения. Они выдавались для урегулирования вопросов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, пищевой промышленности, строительства и др. В результате выполнения предупреждений прекращено девять расследований.

По результатам антимонопольных расследований составлено 10 протоколов об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования, сумма штрафных санкций составила Br6750. "Привлечение к ответственности, как карательная мера, не является самоцелью. В рамках работы по улучшению бизнес среды МАРТ смещает акцент в сторону превентивных мер реагирования на возможные нарушения антимонопольного законодательства и активного информирования", - отметили в министерстве.

Как сообщили в МАРТ, в структуре установленных фактов нарушений преобладает недобросовестная конкуренция. А все решения комиссии ведомства, которые обжаловались в Верховном суде с начала 2020 года, оставлены по итогам рассмотрения без изменений, что свидетельствует об их объективности.

Кроме того, в рамках осуществления государственного контроля за экономической концентрацией из 291 рассмотренных заявлений согласовано 200, отказано в согласовании - 8.

Для оценки уровня монополизации товарных рынков проведен анализ 28 товарных рынков. В Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Беларуси, в 2020 году включено 135 хозяйствующих субъектов. В Государственный реестр субъектов естественных монополий включено семь хозяйствующих субъектов.

Также в МАРТ сообщили, что в 2020 году министерством были организованы обучающие мероприятия для государственных органов и хозяйствующих субъектов в Докшицах, Орше, Сморгони, Островце, Березе, Щучине и Пинске. В декабре состоялось выездное заседание общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии в режиме видеоконференцсвязи по вопросам развития конкуренции и новаций в государственных (муниципальных) закупках ЕАЭС.

Кроме того, в рамках взаимодействия с ЕЭК МАРТ принимает участие в рассмотрении дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, в том числе затрагивающих интересы белорусских хозяйствующих субъектов. Количество таких случаев возрастает из года в год, отметили в ведомстве. Так, в результате рассмотрения дел защищены интересы таких компаний, как ООО "Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова", ООО "М8 Сити", ОАО "Минский маргариновый завод", ООО "Несвижский завод детского питания" и др.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство антимонопольного регулирования и торговли обращения граждан
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Еврейская автономная область России заинтересована в поставках белорусских продуктов питания
Фото из архива Утвержден порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков БелАЭС
Фото из архива Банк развития в 2020 году предоставил экспортные кредиты более чем на Br1,4 млрд
Фото из архива Все насосы первого энергоблока БелАЭС работают в штатном режиме - Минэнерго
На производстве. Фото из архива "Беллегпром" в 2020 году поставил продукцию в 52 страны мира
Фото из архива Беларусь в 2020 году увеличила контейнерные перевозки ж/д транспортом в 1,4 раза
Главное
Во время церемонии Лукашенко: стране нужны прорывные инновационные технологии
Кочанова на конференции БСЖ: важно видеть проблемные вопросы в обществе и помогать их решать
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1732 пациента с COVID-19, выписаны 2236
Утвержден порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков БелАЭС
Топ-новости
Ожидается госрегистрация еще 16 наименований белорусских тест-систем для выявления коронавируса
Минтруда рассказало о плане поэтапного повышения зарплат бюджетников разных сфер
Креч: Всебелорусское народное собрание - важный элемент демократии
Школа навсегда останется для выпускников вторым домом - Карпенко
Елена Богдан переизбрана председателем Белорусского союза женщин
Система образования Беларуси оперативно реагирует на запросы рынка труда - Минобразования
Банк развития в 2020 году предоставил экспортные кредиты более чем на Br1,4 млрд
МЧС призывает в борьбе с холодом не забывать о безопасности
ФОТОФАКТ: Спортивный праздник "Могилевская лыжня"
Следственный комитет направил в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича
Обновленный мост через Птичь открыли в Октябрьском районе
Кочанова обсудила с активом Молодежного парламента и БРСМ их деятельность и перспективы
Все насосы первого энергоблока БелАЭС работают в штатном режиме - Минэнерго
Экспорт ПВТ в 2020 году превысил $2,5 млрд - Головченко
Беларусь достигла государственной зрелости и умеет принимать самостоятельные решения - Жук
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.