Почти 500 обращений в сфере антимонопольного законодательства рассмотрел МАРТ в 2020 году

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 2020 год было рассмотрено 499 обращений в сфере антимонопольного законодательства, что составляет 23,7% от общего количества поступающих в МАРТ обращений. В том числе поступило 154 обращения о нарушении антимонопольного законодательства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Комиссия ведомства по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства в 2020 году рассмотрела 90 дел и установила 14 фактов нарушения. В 2019-м было рассмотрено 148 дел и установлено 18 фактов нарушения.

"Снижение количества поступающих обращений о нарушении антимонопольного законодательства и рассмотренных в результате антимонопольных дел свидетельствует об эффективности применения введенных с августа 2018 года инструментов "мягкого права", а именно, предупреждения, предостережения для восстановления конкуренции", - говорится в сообщении МАРТ. Так, за 2020 год было выдано 13 предупреждений и два предостережения. Они выдавались для урегулирования вопросов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, пищевой промышленности, строительства и др. В результате выполнения предупреждений прекращено девять расследований.

По результатам антимонопольных расследований составлено 10 протоколов об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования, сумма штрафных санкций составила Br6750. "Привлечение к ответственности, как карательная мера, не является самоцелью. В рамках работы по улучшению бизнес среды МАРТ смещает акцент в сторону превентивных мер реагирования на возможные нарушения антимонопольного законодательства и активного информирования", - отметили в министерстве.

Как сообщили в МАРТ, в структуре установленных фактов нарушений преобладает недобросовестная конкуренция. А все решения комиссии ведомства, которые обжаловались в Верховном суде с начала 2020 года, оставлены по итогам рассмотрения без изменений, что свидетельствует об их объективности.

Кроме того, в рамках осуществления государственного контроля за экономической концентрацией из 291 рассмотренных заявлений согласовано 200, отказано в согласовании - 8.

Для оценки уровня монополизации товарных рынков проведен анализ 28 товарных рынков. В Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Беларуси, в 2020 году включено 135 хозяйствующих субъектов. В Государственный реестр субъектов естественных монополий включено семь хозяйствующих субъектов.

Также в МАРТ сообщили, что в 2020 году министерством были организованы обучающие мероприятия для государственных органов и хозяйствующих субъектов в Докшицах, Орше, Сморгони, Островце, Березе, Щучине и Пинске. В декабре состоялось выездное заседание общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии в режиме видеоконференцсвязи по вопросам развития конкуренции и новаций в государственных (муниципальных) закупках ЕАЭС.

Кроме того, в рамках взаимодействия с ЕЭК МАРТ принимает участие в рассмотрении дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках, в том числе затрагивающих интересы белорусских хозяйствующих субъектов. Количество таких случаев возрастает из года в год, отметили в ведомстве. Так, в результате рассмотрения дел защищены интересы таких компаний, как ООО "Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова", ООО "М8 Сити", ОАО "Минский маргариновый завод", ООО "Несвижский завод детского питания" и др.-0-