Почти 89% плательщиков выбирают электронное взаимодействие с налоговыми органами

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 89% плательщиков выбирают электронный способ взаимодействия с налоговыми органами. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам Сергей Шкут, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наряду с фискальными функциями главным для нас является создание комфортных условий для наших налогоплательщиков. Сегодня 88,6% плательщиков выбирают электронный способ взаимодействия с налоговыми органами, пользуясь личным кабинетом, который у нас создан как для организаций и индивидуальных предпринимателей, так и для физических лиц. Кроме того, мы создаем центры обслуживания плательщиков. Их уже 32. Ежемесячно они выполняют около 2,5 тыс. налоговых процедур. Планируем, что до конца года таких центров станет 35. На этом мы завершим их создание в самых крупных населенных пунктах", - сказал Сергей Шкут.

Налоговые органы планируют также расширять информационно-разъяснительную работу. Проводятся мероприятия для различных категорий плательщиков. Работает контакт-центр: за 9 месяцев этого года туда поступило 88 тыс. обращений. "98,5% наших плательщиков уплачивают налоги в добровольном порядке", - добавил представитель МНС.-0-