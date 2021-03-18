Почти 90% недвижимости Оршанского райпо будет вовлекаться в оборот новыми собственниками

18 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Почти 90% недвижимости Оршанского райпо будет вовлекаться в экономический оборот новыми собственниками, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Витебской области.

Оршанское райпо признано банкротом в 2019 году, в марте 2021-го в отношении должника завершено ликвидационное производство. Согласно отчету антикризисного управляющего Николая Миронова, за этот период из 101 объекта недвижимости райпо удалось реализовать 89 зданий и сооружений (в основном это торговые объекты в сельской местности), оставшееся имущество передано в районную коммунальную собственность. Повышенный интерес к объектам потребительской кооперации проявили представители негосударственного сектора экономики.

Одним из самых масштабных активов стало имущество основной производственно-складской базы райпо на земельном участке площадью более 4 га в Орше. По согласованию с кредиторами площадка, на которой располагались 27 зданий и сооружений суммарной площадью свыше 8,5 тыс. кв.м, была разделена на несколько частей и распродана на двух аукционах почти за Br402 тыс. В результате новые собственники уже осваивают бывшие конфетный, колбасный, кондитерский, швейный и столярный цеха, здания холодильника на 600 т и кулинарного комбината, складские сооружения, столовые, административные здания. Частные компании и индивидуальные предприниматели планируют использовать сооружения для расширения производственной деятельности, организации автосервиса, создания торгового комплекса со специализацией на автозапчастях. Кроме того, небольшие объекты торговли в агрогородках и других населенных пунктах выкупали индивидуальные предприниматели, есть примеры, когда цена продажи превышала в 2-3 раза начальную стоимость бывших магазинов.

Всего в ликвидационном производстве проведено 19 результативных аукционов, на которых реализовано имущество, включая 8 автомобилей, на общую сумму около Br1,5 млн. Кроме того, от реализации и сдачи имущества в аренду, взыскания дебиторской задолженности поступило свыше Br680 тыс. Это позволило полностью выполнить социальные обязательства банкрота, избежать задолженности по внеочередным платежам, рассчитаться с бюджетом, а также ликвидировать долги перед кредиторами четвертой и частично пятой очередей.-0-