Почти Br11 млн направят на создание в НАН пилотных инновационных объектов

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти Br11 млн направят в 2019 году на создание в Национальной академии наук пилотных инновационных объектов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 мая 2019 года №279, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Речь идет о пилотных инновационных объектах по отработке новейших перспективных технологий, машин и оборудования для агропромышленного комплекса. Объекты создаются за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование мероприятий Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы.

В перечень тех, кто получит финансирование в 2019 году, вошли семь проектов по созданию в НАН пилотных инновационных объектов.

Проектам на предприятии "ЖодиноАгроПлемЭлита" выделят Br5,9 млн. В перечне также проекты по созданию многофункционального универсального хранилища селекционного материала (объем финансирования составит Br1,4 млн), научно-экспериментального производства сухих молочных продуктов и ингредиентов в Институте мясо-молочной промышленности (Br415 тыс.), мини-производства по выпуску специализированных продуктов здорового питания (Br600 тыс.), а также по созданию комплекса для микроклонального размножения и диагностики фитоинфекций картофеля в Минском районе (Br1 млн).-0-