Почти половина озимых зерновых посеяна в Беларуси

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озимые зерновые в Беларуси посеяны более чем на 666 тыс. га, это около 49% к плану, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

В целом в нынешнем году озимые зерновые займут 1 352,3 тыс. га сельхозплощадей. По данным на 19 сентября, в Могилевской области засеяно почти 64% площадей, Витебской - 52%, Минской - 50,9%, Брестской и Гродненской - 48,2% и 48,1% соответственно, в Гомельской области - 33,9%.

Под сев озимых зерновых подготовлено более 1008 тыс. га (74,6% плана). Согласно рабочему плану проведения осенних полевых работ в сельскохозяйственных организациях Беларуси в 2019 году, утвержденному Минсельхозпродом, сев озимых зерновых планируется завершить 2 октября.

Зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси (вместе с кукурузой) убраны с 2,12 млн га, что составляет 91,3% запланированных к уборке площадей. Белорусские аграрии намолотили 6,653 млн т зерна. Средняя урожайность - 31,4 ц/га (на аналогичную дату в 2018 году - 27,4 ц/га). Самый большой намолот в Минской области - более 1,7 млн т зерна. В Брестской и Гродненской областях намолочено более чем по 1,2 млн т зерна, Витебской - почти 980 тыс. т, Могилевской - 782 тыс. т, Гомельской - свыше 738 тыс. т.

План поставок зерна в счет госзаказа на 19 сентября выполнен на 98% (поставлено почти 799 тыс. т).-0-