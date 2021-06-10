Почти все испытательные лаборатории Беларуси перешли на новые требования - Госстандарт

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практически все аккредитованные в Беларуси лаборатории перешли на новые требования, предъявляемые к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Госстандарта.

1 июня истек переходный период по внедрению требований, идентичных новой версии ISO/IEC 17025:2017 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий". Этот основополагающий стандарт был принят в 2017 году, а переходный период должен был завершиться в конце ноября 2020 года, однако в связи с пандемией COVID-19 срок был продлен.

В Беларуси в процессе перехода на новые требования участвовало более 2 тыс. аккредитованных испытательных и около 50 калибровочных лабораторий, которые проводят исследования (испытания/измерения) и калибровку в самых различных сферах - пищевой, химической, строительной, электротехнической и других отраслях.

"Внедрение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, который идентичен ISO/IEC 17025:2017, будет способствовать повышению уровня компетентности в деятельности отечественных лабораторий, обмену информацией и опытом, упрощению процедур признания результатов проводимых ими исследований на региональном и международном уровнях, и, как следствие, содействовать повышению качества выпускаемой продукции и ее экспортного потенциала", - отметили в Госстандарте.-0-