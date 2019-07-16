Под Санкт-Петербургом открыли сборочное производство могилевских лифтов

16 июля, Санкт-Петербург /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В российском городе Колпино сегодня открылось предприятие "МЛМ Невский лифт" - белорусско-российское сборочное производство могилевского лифтового оборудования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Могилевлифтмаш" уже давно поставляет свою продукцию в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Поэтому решение открыть сборочное производство в этом регионе было принято неслучайно. В качестве локации выбрали Колпино, поскольку Могилев и Колпинский район являются побратимами.

Владимир Семашко

Посол Беларуси в России Владимир Семашко во время церемонии открытия предприятия обратил внимание, что обе страны связывают не только торговые отношения, но и глубокая кооперация. "В отношениях с Россией у нас присутствует еще один элемент: мы должны идти на единую техническую, промышленную политику, кооперировать производства. Только за этот год открываем второе такое предприятие. Буквально два месяца назад в Москве мы с "Воздухотехникой" открыли такое же производство, которое соответствует требованиям российского правительства по уровню локализации", - отметил дипломат.

Открывшееся под Санкт-Петербургом предприятие официально было зарегистрировано еще в начале 2015 года. Все эти годы оно занималось поставкой и монтажом белорусских лифтов, а в последнее время - организацией собственного производства.

По словам генерального директора "МЛМ Невский лифт" Олега Коптяева, организованный на предприятии технологический процесс будет включать сборочные работы и часть операций по раскройке и обработке металла. "В настоящий момент мы приступаем к сертификации собственных лифтов инновационной серии. Это будет современный лифт с цифровыми технологиями", - заявил бизнесмен.

Производство создано по программе сотрудничества между правительствами Беларуси и Санкт-Петербурга. Более половины акций нового предприятия (50,75%) принадлежит "Могилевлифтмашу", оставшаяся часть (49,25%) - компании "МЛМ Нева трейд".

Объем инвестиций в организацию производства составил около $800 тыс. Инвесторами выступили оба учредителя - пропорционально владению долями в капитале предприятия. По условиям дилерского договора питерская компания обладает исключительными правами на поставку продукции "Могилевлифтмаша" в Северо-Западный федеральный округ.

Производственные линии должны полноценно заработать в III квартале текущего года. При этом уровень локализации составит 30%, а мощность сборочного производства - тысячу лифтов в год. В перспективе эту цифру планируют увеличить в два раза.

Собранные в Колпино лифты будут поставлять на рынки коммерческой, производственной, жилой недвижимости, в том числе для нового строительства, капитального ремонта и замены устаревшего лифтового оборудования в жилфонде. Сейчас годовая потребность Санкт-Петербурга и Ленинградской области оценивается в 3,5 тыс. лифтов.-0-

Фото Максима Гучека