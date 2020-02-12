Поддержание ценовой стабильности и защита внутреннего рынка - МАРТ об основных задачах на 2020 год

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержание ценовой стабильности и защита внутреннего рынка станут приоритетными задачами МАРТ на 2020 год. Об этом сегодня шла речь на итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли, передает корреспондент БЕЛТА.
В частности, замминистра Андрей Картун напомнил в своем выступлении, что на этот год поставлена цель по инфляции в 5%. С учетом складывающейся ситуации, прежде всего, воздействия внешних факторов, эта задача непростая. По оценкам МАРТ, только реализация налогового маневра может обусловить дополнительный прирост инфляции порядка одного процентного пункта.
"Нужно понимать, что запаса в части цен у нас больше нет. Поэтому необходимо как минимум ограничить повышение любых цен в стране на уровне темпов базовой инфляции (т.е. 4%), - отметил замминистра. - При этом в случае отклонения от целевого ориентира мы будем вводить более жесткие меры: ценовое регулирование и ограничение роста регулируемых цен (не в рамках запланированных значений, а вплоть до полной остановки роста цен)".
В качестве дополнительных мер по защите внутреннего рынка и обеспечения ценовой стабильности было предложено одобрить на сегодняшней коллегии расширение перечня действующих рекомендуемых торговых надбавок на социально значимые товары, ограничение выплаты бонусов по ним. Также МАРТ предлагает установить уровень доли продовольственных социально значимых товаров в продаже, обеспечивающий соблюдение индикатора экономической безопасности республики, исключить продажи белорусских товаров на внешние рынки по ценам, ниже внутренних, и расширить перечень социально значимых товаров, цены на которые могут временно регулироваться МАРТ в целях защиты внутреннего рынка.-0-