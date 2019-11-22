Поддерживая частный сектор: ЕИБ предоставит Беларусбанку кредитную линию на 85 млн евро

Европейский инвестиционный банк предоставит ОАО "АСБ Беларусбанк" очередную кредитную линию в размере 85 млн евро для финансирования субъектов малого и среднего бизнеса. Соответствующий договор сегодня подписали исполнительный директор Беларусбанка Михаил Куличков и вице-президент Европейского инвестиционного банка Лилиана Павлова. Документ подписан в рамках визита государственной делегации Республики Беларусь, возглавляемой премьер-министром Сергеем Румасом, на инвестиционный саммит стран – участников программы "Восточное партнерство", проводимый под эгидой Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне.

Кредитные средства будут направлены на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса (с численностью сотрудников до 250 человек и долей участия государства в уставном капитале не более 25%).

"Подписав первое соглашение с Европейским инвестиционным банком на 25 млн евро, мы привлекли внешние кредитные ресурсы и направили их на реализацию перспективных проектов в сельском хозяйстве, деревообработке, молочной и пищевой промышленности", – отметил исполнительный директор Беларусбанка Михаил Куличков.

"Сегодня мы заключили новое соглашение с нашими партнерами — на 85 млн евро. Заинтересованность в финансировании за счет ресурсов ЕИБ выразили около 100 предприятий малого и среднего бизнеса различных отраслей экономики. Указанные средства будут направлены на кредитование текущей и инвестиционной деятельности наших клиентов", - добавил Михаил Куличков.

Кредитная линия ЕИБ, с учетом ее привлекательных условий, позволит укрепить лидерские позиции Беларусбанка на рынке кредитования МСБ в Республике Беларусь и обеспечить реализацию клиентских бизнес-инициатив на максимально выгодных условиях.

Справочно:

Европейский инвестиционный банк – финансово-кредитное учреждение Евросоюза, которое предоставляет долгосрочное финансирование, технические знания и опыт для реализации проектов не только в Европе, но и за ее пределами. Собственниками банка выступают 28 государств – членов ЕС. Среди основных направлений деятельности ЕИБ поддержка малых и средних предприятий, инноваций, инфраструктурных проектов.

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