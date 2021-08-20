Поддержка экспорта и общие рынки нефти и газа - Петришенко об итогах заседания Евразийского межправсовета

"Также создали соответствующую группу высокого уровня, чтобы активнее продвигать цифровую повестку дня в рамках ЕАЭС. Мы должны базироваться на своих цифровых платформах, совмещать их с другими нашими партнерами, в первую очередь с теми странами, с которыми у нас подписаны договоры о свободной торговле и с кем мы ведем переговорный процесс на эту тему", - резюмировал Игорь Петришенко.-0-





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