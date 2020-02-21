Подготовка проекта указа о цифровой трансформации в строительстве завершается

20 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Подготовка проекта указа "О цифровой трансформации управления жизненным циклом объекта строительства" находится на завершающем этапе. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности Министерства архитектуры и строительства Сергей Спиридонов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На данный момент проект указа прошел первый цикл всех согласований. Он был внесен в правительство с рядом разногласий, которые сейчас снимаются. До 25 февраля мы должны внести очередную редакцию указа, - отметил Сергей Спиридонов. - Фактически мы находимся на завершающем этапе. Если в ближайшее время нам удастся снять все разногласия, в первую очередь с облисполкомами, то, я думаю, он будет передан в установленном порядке в Администрацию Президента".

Проект указа предусматривает формирование единой информационной среды строительного комплекса - создание государственного строительного портала. "Это мощнейший государственный информационный ресурс, система, которая должна реализовать задачи, связанные с взаимодействием в электронном виде всех участников (процесса строительства. - Прим. БЕЛТА), а также формированием среды общих данных, которая необходима для этого взаимодействия", - пояснил Сергей Спиридонов. В 2019 году реализован проект по созданию ядра портала и формированию на его основе нескольких сервисов. Один из сервисов, который сейчас создан и готовится к внедрению в эксплуатацию, - это библиотека конструктивных элементов для BIM-технологий.

По словам представителя Минстройархитектуры, процесс цифровизации и цифровой трансформации очень сложный, он затрагивает интересы госорганов, организаций, в связи с этим есть большое количество нюансов - процессы согласования проекта указа и рассмотрения замечаний непростые.-0-