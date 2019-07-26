Подготовка высококвалифицированных кадров для банковской системы страны будет улучшена

Между ОАО "Белинвестбанк" и Академией управления при Президенте Республики Беларусь подписан договор о сотрудничестве. Его целью станет подготовка высококвалифицированных кадров для банковской системы страны. Академия стала одной из шести в списке высших учебных заведений, с которыми банк активно взаимодействует по данному направлению.

В договоре прописаны перспективы сотрудничества по совершенствованию методического обеспечения учебного процесса и предоставлению образовательных услуг. Отмечена необходимость взаимодействия по мотивации и поддержке талантливых студентов и магистрантов. В частности, речь идет об утверждении от имени банка специальных стипендий и премий.

Сотрудничество в части научной деятельности между банком и вузом позволит активизировать исследования денежно-кредитной политики, оперативно проводить апробацию и внедрение в деятельность финансового института самых интересных и перспективных разработок.

Проведение регулярных совместных встреч даст возможность актуализировать учебные программы и программы прохождения практики студентами.

Напомним, подписание договора о сотрудничестве стало продолжением работы банка по развитию корпоративной социальной ответственности поддержки науки и образования. В апреле 2019 года состоялась встреча председателя правления ОАО "Белинвестбанк" Андрея Бриштелева с ректором Академии управления при Президенте Республики Беларусь Геннадием Пальчиком. Тогда была высказана заинтересованность передачи вузу перспективного опыта, накопленного Белинвестбанком. Пилотной стала встреча председателя правления со студентами и профессорско-преподавательским составом Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Андрей Бриштелев на примере банка рассказал о корпоративном управлении как наиболее эффективной системе контроля и управления предприятием.

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