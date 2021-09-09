Подготовку договоров об общих рынках нефти и газа ЕАЭС обсудили в ЕЭК

9 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Обсуждение концептуальных вопросов по двум международным договорам, которые необходимо принять для создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза, состоялось на площадке Евразийской экономической комиссии. В мероприятии участвовали член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбек Асанбеков и заместители министров профильных ведомств стран - участниц ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Напомним, что ранее на уровне глав государств стран евразийской "пятерки" утверждены концепция и программа формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Такой же пакет документов принят по общему рынку газу. Следующим важным этапом станет принятие международных договоров по формированию общих рынков газа, а также нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Это необходимо, чтобы выстроить общую правовую систему для запуска общих рынков", - отметили в пресс-службе.

"Работа по формированию общих рынков и гармонизации национальных законодательств ведется с учетом базовых принципов, предусмотренных Договором о ЕАЭС. Один из основных - обеспечение рыночного ценообразования на нефть и нефтепродукты, повышение его прозрачности. Общие рынки должны заработать с 1 января 2025 года. Совещание прошло в рамках подготовки к заседанию Совета ЕЭК, которое состоится 14 сентября", - добавили в пресс-службе.-0-