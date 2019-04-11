Подготовку к II Форуму регионов Беларуси и Украины обсудили в правительстве

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовку к II Форуму регионов Беларуси и Украины обсудили на совещании руководителей республиканских органов госуправления под руководством вице-премьера Игоря Ляшенко, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Украине.
Совещание, которое прошло в Доме правительства, было посвящено актуальным вопросам торгово-экономического сотрудничества с Украиной. На нем рассмотрели промежуточные итоги взаимной торговли за январь-февраль, выполнение дорожной карты мероприятий по достижению в 2019 году объема двусторонней торговли в размере не менее $8 млрд.
Отдельно были обсуждены вопросы подготовки белорусской стороны к II Форуму регионов Беларуси и Украины, который запланирован на октябрь 2019 года в Житомире.-0-
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