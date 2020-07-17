Подгузов: проекты по цифровизации экономики в ЕАЭС крайне актуальны на современном этапе интеграции

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На современном этапе интеграции крайне актуальны проекты в сфере цифровизации экономики в масштабах ЕАЭС. Об этом заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске, сообщает БЕЛТА.

Николай Подгузов подчеркнул возрастающую актуальность проектов с высоким интеграционным эффектом, реализация которых проходит на территории нескольких стран - участниц союза. Запуск крупных общесоюзных инфраструктурных, промышленных, аграрных проектов, создание эффективных механизмов их финансирования он считает важнейшей целью ЕАБР на перспективный период. "На современном этапе интеграции крайне актуальными являются проекты в сфере цифровизации экономики в масштабах ЕАЭС. "Цифра" открывает принципиально новые возможности для сопряжения усилий, позволяет повысить скорость интеграционных процессов, обеспечивает прозрачность общего рынка. Для реализации данного направления в банке создан Фонд цифровых инициатив", - отметил предправления ЕАБР.

Он выразил уверенность, что ключевой стратегической задачей банка может стать участие в формировании общего расчетного пространства ЕАЭС для трансграничных расчетов в национальных валютах. Для развития этого направления ЕАБР внедрил расчетно-клиринговую систему. Она успешно применяется локальными банками всех стран ЕАЭС.

Еще одной из важнейших задач ЕАБР Николай Подгузов считает управление Евразийским фондом стабилизации и развития. "Ключевая роль ЕАБР здесь заключается в эффективном использовании и управлении средствами ЕФСР как основного инструмента стабилизации стран ЕАЭС и формирование глубоких компетенций и знаний по состоянию экономик стран - участниц ЕАЭС", - сказал он.

Накопленный инвестиционный портфель ЕАБР на 30 июня составляет $9,2 млрд. При этом общая стоимость проектов, реализованных с участием ЕАБР, превысила $30 млрд. "При оплаченном капитале в $1,5 млрд на каждый доллар средств акционеров по проектам банка дополнительно в экономику государств-участников привлечено порядка $20 инвестиций", - обратил внимание Николай Подгузов. Сейчас при участии банка в странах - участницах ЕАБР реализуются 87 крупных инвестиционных проектов. В течение последних двух лет проектный портфель банка увеличивается в среднем на 30% ежегодно.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-