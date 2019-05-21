Подходы к финансированию инфраструктуры городов-спутников в Беларуси изменятся

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подходы к направлению бюджетных средств на развитие инфраструктуры городов-спутников в Беларуси изменятся, сообщила в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей, комментируя план мероприятий по реализации Директивы №8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли".
По словам Ольги Верамей, подготовлен проект указа, в котором будет определен механизм финансирования инженерных сетей и коммуникаций, объектов гарантированного социального обслуживания городов-спутников. Первоначально основная роль в развитии таких населенных пунктов отводилась местным властям, но практика показала, что многие моменты в этом вопросе не урегулированы. Законодательство не позволяет использовать бюджетные средства одних городов на развитие других.
"После внесения изменений в указ от 7 мая 2014 года №214 Минск сможет участвовать в финансировании объектов инженерной и социальной инфраструктуры городов-спутников", - отметила Ольга Верамей.
Как сообщалось, тема развития городов-спутников в условиях сокращения жилищного строительства в Минске становится все более актуальной. Согласно генплану, численность жителей столицы не должна превышать 2 млн человек. Жилье предлагается строить в первую очередь в Руденске и Смолевичах, а также в Заславле, Фаниполе, Дзержинске, Логойске.-0-
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