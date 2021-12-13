Подходы к формированию бюджета на 2022 год обсудили в Совете Республики

13 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Расширенное заседание Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам на тему "О ключевых подходах к формированию бюджета и налоговой политики на 2022 год в условиях новых экономических вызовов" состоялось в верхней палате парламента в режиме видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Доходы консолидированного бюджета прогнозируются в сумме Br47,2 млрд, республиканского - Br27,8 млрд. Расходы консолидированного бюджета на предстоящий год определены в сумме Br50,4 млрд, республиканского - Br30,7 млрд. В результате дефицит предлагается на уровне Br3 млрд, что меньше, чем изначально планировалось на текущий", - рассказал министр финансов Юрий Селиверстов.

Юрий Селиверстов

Все социальные обязательства государства, предусмотренные бюджетом на 2022 год, будут выполнены, несмотря на то что бюджет сформирован с дефицитом.

"Как и ранее, бюджетные ресурсы в будущем году будут сконцентрированы на выполнении основных целей, определенных программой социально-экономического развития на пятилетку. В числе наиболее приоритетных - повышение уровня благосостояния граждан. В структуре бюджета доля расходов на выплату заработной платы в бюджетном секторе - 38%, в номинальном выражении это Br17,8 млрд", - отметил министр.

Будет продолжена реализация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей, многодетных семей, малообеспеченных граждан. Будет продолжена поддержка строительства жилья для нуждающихся граждан, развития инфраструктуры.

"Все иные расходы предельно оптимизированы. Текущие расходы учитывают инфляцию и тарифы на коммунальные услуги", - добавил Юрий Селиверстов.-0-