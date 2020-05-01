Подходы к кредитованию физлиц в Беларуси меняются с 1 мая

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 1 мая 2020
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:40 В Беларуси выздоровели и выписаны 2918 пациентов с COVID-19 Общество
12:35 Карпенко: дистанционное образование вряд ли заменит классно-урочную систему Общество
12:26 Вопрос переноса ЦТ пока не рассматривается - Карпенко Общество
12:19 Карпенко: в Беларуси ни один школьник не остался без внимания Общество
12:17 Минфин увеличивает цены на скупаемые у физлиц драгметаллы Экономика
12:04 В Беларуси предлагается автоматически продлить срок действия документов и административных процедур Экономика
12:03 ФОТОФАКТ: В Бресте скромно отметили Праздник труда Регионы
11:54 Белстат: самая мужская профессия - строитель, а женщины преобладают в соцсфере Общество
11:42 Запрет на посещение лесов действует в 66 районах Беларуси Общество
11:38 Излечившийся от COVID-19 пациент: если моя плазма кому-то поможет, почему бы не стать донором Общество
11:27 Дожди и до +23°С ожидается в Беларуси 2 мая Общество
11:07 Массовый сев ранних яровых завершается в Беларуси Общество
11:00 Суд Кормянского района приговорил охотника к двум годам лишения свободы за незаконную добычу благородного оленя Происшествия
10:39 В Австрии завершается режим жесткой самоизоляции из-за коронавируса В мире
10:33 Около 1 млн цветов украсят Витебск этой весной Регионы
10:26 Пожарный вертолет упал в горах Республики Корея В мире
10:09 Изменения мая: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия Общество
10:00 Страны ОПЕК+ начали самое масштабное в истории сокращение добычи нефти из-за пандемии В мире
09:52 Футболисты "Смолевичей" примут "Энергетик-БГУ" в первом матче 7-го тура чемпионата Беларуси Спорт
09:43 Орда: солидарность проявляется в объединении усилий в борьбе с COVID-19 Общество
09:43 Абонентам МТС стал доступен благотворительный USSD-номер *222*19# для помощи медикам в борьбе с COVID-19 Общество
09:33 Месячные лимиты на посылки из-за рубежа отменяются в Беларуси с 1 мая Общество
09:27 Определены победители республиканских соревнований по толканию ядра Спорт
09:14 Подходы к кредитованию физлиц в Беларуси меняются с 1 мая Экономика
09:11 Почти Br750 тыс. перечислено в профсоюзный фонд страхования медиков Общество
09:07 Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 мая Общество
09:03 Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
09:01 Лукашенко: для белорусов созидательная работа под мирным небом остается величайшей ценностью Президент
09:00 Картина дня: использование иностранной безвозмездной помощи, сезон фонтанов и лучшие фото БЕЛТА Общество
30.04.20
30.04.20 23:59 В Германии продлили ограничения социальных контактов В мире
Все новости
Все новости
Экономика
01 мая 2020, 09:14

Подходы к кредитованию физлиц в Беларуси меняются с 1 мая

Фото из архива
Фото из архива

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси совершенствуются отдельные подходы к кредитованию физических лиц. Соответствующие решения приняты постановлениями правления Национального банка от 31 марта 2020 года №99 и №100, которые вступают в силу с 1 мая, сообщает БЕЛТА.

Предоставление и возврат кредитов

Постановлением №99 внесены изменения в инструкцию о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения). В частности, с 1 мая банки будут обязаны предоставлять кредитополучателю информацию о задолженности по кредитному договору по запросу, в том числе посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания, по меньшей мере один раз в месяц без взимания вознаграждения. Информация должна включать в том числе сведения о задолженности по кредиту (основной долг), сумме процентов за пользование им, а также об иных обязательствах - неустойке (штрафе, пене).

"Также кредитополучатель вправе требовать от банка письменное подтверждение полного исполнения обязательств по кредитному договору. Данная норма позволит уменьшить число случаев, когда неосведомленность граждан о наличии таких обязательств приводит к возникновению просроченной задолженности", - отметили в Нацбанке.

При ненадлежащем исполнении клиентом обязательств банк вправе потребовать досрочного возврата кредита, предварительно уведомив его об этом. При этом в кредитном договоре обязательно должно быть закреплено право кредитополучателя возвратить кредит в течение трех месяцев со дня получения соответствующего уведомления от банка.

Кроме того, вводятся термины, определяющие виды платежей по кредитному договору: дифференцированные, аннуитетные, платежи равными долями. Фактически указанные платежи широко используются банками, однако до этого их определение не было закреплено законодательством.

В инструкции также закреплен запрет на взимание банком с кредитополучателя платежей (комиссионных и других), связанных с обязательством банка по предоставлению кредита. То есть все расходы, связанные с предоставлением и возвратом кредита, должны быть включены в процентную ставку.

Показатели долговой нагрузки и обеспеченности кредита

Наряду с этим из инструкции исключены нормы, касающиеся расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) и показателя обеспеченности кредита (ПОК). Подходы к расчету указанных показателей, а также их допустимые значения изложены в постановлении правления Нацбанка №100.

По сравнению с действовавшими ранее подходами конкретизированы виды ежемесячных платежей физического лица, которые используются при расчете ПДН. В расчет, в частности, включаются платежи по предоставляемому кредиту, по операциям кредитного характера, по договорам о коммерческих займах, а также иные платежи, совершаемые физлицами в соответствии с обязательствами. Учитывается просроченная задолженность в полном объеме и наличие обязательств в случае, если физлицо является поручителем.

Установлены требования к определению среднемесячного дохода физического лица. Банк может использовать либо заявительный принцип предоставления информации о доходах физлица, либо информацию, подтвержденную документально. При использовании заявительного принципа в зависимости от вида дохода в расчет включается наименьшая из следующих величин: величина дохода, указанная физическим лицом; номинальная начисленная заработная плата работников по областям и Минску в зависимости от места жительства (пребывания) физлица; номинальная начисленная зарплата работников по видам экономической деятельности в зависимости от вида деятельности физлица; средний размер пенсий, назначенных в соответствии с законодательством; установленная банком величина дохода, не превышающая вышеперечисленные. В ином случае банк при определении размера среднемесячного дохода физлица учитывает доходы, которые подтверждены.

Подходы в отношении информации о доходах (перечень и порядок предоставления подтверждающих документов, перечень доходов, подходы к их оценке с учетом особенностей различных видов доходов и кредитов, порядок проверки информации) устанавливаются в локальных правовых актах банка.

Расчет ПДН также будет вестись с учетом вида кредита в соответствии с утвержденной постановлением №100 классификацией. При этом вводится новый термин - кредитование физических лиц на условиях рассрочки. Этот вид кредитования осуществляется с одновременным соблюдением таких требований, как наличие соглашения между банком и организацией торговли и сервиса, предоставление кредита физлицу под процентную ставку, которая существенно ниже процентной ставки по кредитам, предоставленным банком при отсутствии указанных соглашений.

Подходы к расчету ПОК, который используется при оценке банком кредитоспособности физического лица при предоставлении ему кредита на финансирование недвижимости, не изменились. Допустимые значения ПДН и ПОК остались прежними: ПДН не должен превышать 40%, ПОК - 90%.

"Внесенные изменения в целом будут способствовать повышению качества кредитования, а также снижению рисков ухудшения финансового состояния физических лиц и оптимизации их платежей по обязательствам", - подчеркнули в Нацбанке.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
банки кредит финансы
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Минфин увеличивает цены на скупаемые у физлиц драгметаллы
Александр Червяков. Фото из архива В Беларуси предлагается автоматически продлить срок действия документов и административных процедур
Фото из архива Беларусь с 1 мая снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Фото из архива НАИП прорабатывает инвестпроекты по цифровизации сельского хозяйства
Фото gorodkuzneck.ru В Беларуси готовится госпрограмма о земельно-имущественных отношениях на 2021-2025 годы
Фото ТАСС "Транснефть" надеется в 2020 году урегулировать все финансовые вопросы по инциденту на "Дружбе"
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели
Лукашенко: для белорусов созидательная работа под мирным небом остается величайшей ценностью
В Беларуси выздоровели и выписаны 2918 пациентов с COVID-19
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
Топ-новости
Карпенко: в Беларуси ни один школьник не остался без внимания
Орда: солидарность проявляется в объединении усилий в борьбе с COVID-19
Изменения мая: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия
Излечившийся от COVID-19 пациент: если моя плазма кому-то поможет, почему бы не стать донором
В Беларусь за три года поступило иностранной безвозмездной помощи на $238 млн
Главврач Гродненской инфекционной больницы: мы обеспечены необходимыми средствами защиты
Почти Br750 тыс. перечислено в профсоюзный фонд страхования медиков
Белстат: самая мужская профессия - строитель, а женщины преобладают в соцсфере
Месячные лимиты на посылки из-за рубежа отменяются в Беларуси с 1 мая
БКК договорилась о поставках калия в Китай по $220 за тонну
Как поступить, если в связи с COVID-19 не продлили контракт - отвечает адвокат
В Беларуси подготовят меры для стабильной работы промышленности
РЕПОРТАЖ: "Работаем весь день, иногда до утра" - как энтузиасты организовали производство защиты для медиков
У премьер-министра РФ Михаила Мишустина выявлен коронавирус
Дни скидок пройдут в торговле Минска в мае
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.