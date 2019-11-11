Подъем зяби в хозяйствах Беларуси будет завершен в течение 10 дней - Хотько

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подъем зяби в хозяйствах Беларуси будет завершен в течение 10 дней, сообщил сегодня на пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для агропромышленного комплекса Беларуси практически подошел к концу сельскохозяйственный год. Мы завершили основную уборку сельхозкультур. Осталось убрать зерно кукурузы с порядка 2 тыс. га - это отдельные регионы, хозяйства. В течение десяти дней будет завершен подъем зяби, - сказал Анатолий Хотько. - Мы планировали собрать около 9 млн т зерна. Эта цифра складывается. Мы обеспечены продовольственным зерном, а значит, и хлебом".

По его словам, сельскохозяйственная отрасль Беларусь активно развивается и имеет темп роста валового производства выше, чем в прошлом году. "По итогам года ожидаем, что сработаем на уровне 102,8-103%, - добавил министр. - По всем основным видам продукции, необходимой для страны, мы себя на протяжении последних лет обеспечиваем".

Динамично наращивается экспортный потенциал: в январе-сентябре объемы поставок белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания за рубеж выросли более чем на 4%. Планируется увеличивать эту цифру. Проводится комплекс мероприятий по диверсификации экспорта. Увеличивается количество стран, в которые Беларусь поставляет сельхозпродукцию. По словам начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексея Богданова, за девять месяцев белорусская сельхозпродукция поставлялась в 94 страны мира, в том числе на 11 новых рынков, среди которых Афганистан, Пакистан, Таиланд, Ангола, Бенин, Кения, Куба, Албания, Босния и др.-0-