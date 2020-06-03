Подоходный налог с благотворительных сборов для медиков уплачивать не нужно - МНС

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подоходный налог с перечисленной медикам помощи для борьбы с COVID-19 уплачивать не нужно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам, комментируя нюансы уплаты подоходного налога в различных случаях.

Согласно Налоговому кодексу объектом налогообложения подоходным налогом считаются полученные физлицами доходы. Вместе с тем в МНС обратили внимание, что при налогообложении учитывается один важный момент. "А именно - не нужно уплачивать подоходный налог с доходов, которые граждане получили от других лиц для исполнения их поручения по совершению каких-либо расчетов, оплаты в пользу третьих лиц за товары (работы, услуги) либо по передаче третьим лицам полученных средств и исполнению обязательств. Это регламентировано подп.2.21 ст.196 Налогового кодекса", - уточнили в министерстве.

Таким образом, у того, кто собирает средства и потом направляет их на цели, определенные при сборе, нет обязанности предоставлять налоговую декларацию в отношении собранных сумм и уплачивать подоходный налог. "Вместе с тем при необходимости по запросу налогового органа представляются документы, подтверждающие целевое использование собранных средств", - обратили внимание в МНС.

Если собранные средства использовались на другие цели, в том числе на собственные нужды, тогда придется представить налоговую декларацию и уплатить подоходный налог.

"Доходы конечных получателей помощи - физлиц в размере стоимости средств индивидуальной защиты, антисептических лекарственных средств и дезинфицирующих средств, питания, приобретенных за счет собранных средств и получаемых в связи с проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий, не облагаются подоходным налогом", - добавили в МНС.-0-