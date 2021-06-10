Подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС

10 июня, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Приемочная комиссия под председательством заместителя премьер-министра Юрия Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока.

К работе приемочной комиссии, в состав которой вошли представители Минэнерго, МЧС, Госстандарта, Минстройархитектуры, Минприроды, Минздрава, МВД, Гродненского облисполкома, ГПО "Белэнерго", а также представители российских компаний "АСЭ", "Атомстройэкспорт", "Атомтехэнерго", широко привлекались также профильные специалисты и ученые.

Этапу промышленной эксплуатации предшествовал большой объем работ - по проверке готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, проведению необходимых испытаний, подготовке персонала.

В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 млрд кВт.ч электроэнергии.

Для строительства Белорусской АЭС был выбран российский проект "АЭС-2006" нового поколения 3+. Он соответствует международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ и отличается повышенными характеристиками безопасности. В возведении БелАЭС приняло участие 36 строительных организаций. Число строителей на пике возведения АЭС достигало 8,5 тыс. человек.

"За годы реализации национальной ядерной энергетической программы Беларусь сделала серьезные шаги на пути формирования системы ядерной и радиационной безопасности и ее важнейших элементов, включая создание соответствующей нормативно-правовой базы, выстраивание и функционирование системы защиты и реагирования, подготовку кадров, взаимодействие на системной основе с ведущими международными организациями. Большой проект БелАЭС является локомотивом развития многих отраслей экономики, содействует широкому внедрению современных технологий на производствах, обеспечивает создание новых рабочих мест, а также создает дополнительные возможности для повышения уровня комфорта проживания населения", - отметили в пресс-службе Минэнерго.-0-