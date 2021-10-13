Подписан меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Европейским региональным бюро ВОЗ

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске подписан меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Европейским региональным бюро ВОЗ, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко.

Церемония подписания состоялась на полях 34-го заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств. Оно пройдет 12-13 октября в Минске.

Членами совета являются министры здравоохранения и главные государственные санитарные врачи. Планируется, что об итогах председательства Беларуси в совете расскажет его председатель, министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич. Также в повестке дня заседания обсуждение широкого спектра вопросов сотрудничества в области здравоохранения: ход выполнения среднесрочного плана совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней, вопросы развития онкологической службы СНГ, развития телемедицинского трансграничного взаимодействия, организации психолого-психиатрической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и другие.

Участие в заседании также примут директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и региональный директор ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии Александр Голиусов. Предполагается, что Ханс Клюге поделится своим мнением об уроках, извлеченных в ходе пандемии COVID-19, в контексте обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагировании на них.

В плане мероприятия также знакомство гостей с работой Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, а также других организаций здравоохранения.

Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ создан 26 июня 1992 года. Соглашение подписано главами правительств 10 государств, среди них: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Молдова. Азербайджан не является участником данного соглашения, но его представители принимают участие в деятельности совета и его рабочих органов. Председательство в совете осуществляется поочередно каждым государством СНГ. В 2021 году в совете председательствует Беларусь.

Цель совета - содействие всестороннему сотрудничеству государств - участников Содружества в области охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, развития и укрепления межгосударственных отношений в области фармации, медицинской науки и техники, другим вопросам сохранения, восстановления и улучшения здоровья населения.-0-