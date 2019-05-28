Подписание договора об общем рынке электроэнергии ЕАЭС ожидается на саммите в Казахстане

28 мая, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Планируется, что по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 29 мая в Нур-Султане сторонами будет подписан международный договор о формировании общего рынка электроэнергии Евразийского экономического союза. Об этом сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии, передает БЕЛТА.

ЕЭК 23 апреля сообщала, что под руководством председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна обсуждался вопрос о создании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС и был достигнут консенсус по последнему разногласию между странами, связанному с разделением на национальных рынках электроэнергии конкурентных и естественно-монопольных видов деятельности. Устранение принципиального разногласия по данному фундаментальному вопросу открыло зеленый свет для создания общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Создание такого рынка позволит установить прозрачные рыночные цены на электроэнергию для потребителей и будет способствовать экономическому росту стран евразийской пятерки. Проект международного договора о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС определяет правовые основы и принципы его формирования, функционирования и развития, устанавливает сферы, которые будут урегулированы правилами его функционирования. Также наделяет полномочиями Евразийский межправительственный совет и Совет Комиссии по утверждению актов, регулирующих общий электроэнергетический рынок ЕАЭС. Документ определяет органы и организации, которые осуществляют управление и обеспечивают функционирование общего электроэнергетического рынка союза, его участников и инфраструктурные организации, а также способы торговли электрической энергией на нем.

Заседание ВЕЭС в Нур-Султане будет носить юбилейный характер. Мероприятие приурочено к двум датам - 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции. В заседании примут участие члены ВЕЭС стран Евразийского экономического союза, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, ожидается участие Президента Молдовы Игоря Додона в качестве главы государства - наблюдателя при ЕАЭС, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в качестве почетного гостя, а также председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева.

В повестку дня включены вопросы интеграции, макроэкономики, международного экономического сотрудничества с третьими странами, торговли, электроэнергетики, таможенного регулирования, финансовой политики, единого рынка услуг, цифровизации экономик стран ЕАЭС, промышленного сотрудничества, конкуренции и ряд других.

Планируется, что члены ВЕЭС подпишут совместное заявление по случаю пятилетия подписания договора о союзе. Они обсудят реализацию цифровой повестки за 2019 год, основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2019-2020 годы и другие вопросы.-0-