17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписание стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года ожидается осенью в Минске, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовлен и в целом одобрен проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В нем заложены механизмы формирования общих рынков союза, сформулированы подходы к развитию новых направлений в совместной инновационной и инвестиционной деятельности. Подписание этого документа главами государств ожидается во время очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета осенью в Минске", - отметил Роман Головченко.

По его мнению, необходимо приложить максимум усилий по качественной доработке проекта стратегии. "Вероятно, главам правительства будет целесообразно еще раз обсудить этот проект до заседания Высшего Евразийского экономического совета", - считает премьер-министр.

Кроме того, в поле зрения Евразийского межправсовета были и остаются барьеры и изъятия. "На заседаниях органов союза в приоритетном порядке рассматриваются вопросы, касающиеся хода устранения препятствий на внутреннем рынке. Определенный прогресс в решении этой наболевшей проблемы отмечается", - констатировал Роман Головченко.-0-