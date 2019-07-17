Подписаны контракты на поставку в Россию продукции белорусской нефтехимии на 5 млрд российских рублей

17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший дистрибьютор белорусской нефтехимии в России ООО "Белнефтехим-РОС" подписал пять контрактов на поставку в РФ продукции на 5 млрд российских рублей. Документы подписаны по итогам расширенного заседания национальных деловых советов на VI Форуме регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор ООО "Белнефтехим-РОС" Денис Тумаш рассказал журналистам, что всего по итогам Форума регионов планируется подписать около 30 коммерческих контрактов на поставку белорусской нефтехимической продукции для российских потребителей. В частности, на расширенном заседании национальных деловых советов подписано пять контрактов на сумму около 5 млрд российских рублей. "Общая сумма по итогам трех дней будет составлять порядка 7,5 млрд российских рублей", - проинформировал он.

Речь идет о поставках широкого ассортимента продукции белорусской нефтехимии: автомобильные шины, полиэтилен высокого давления, полиамид, фталевый ангидрид, алкидные смолы, полиэфирные текстильные нити, а также противогололедные реагенты. "Фактически все предприятия, входящие в состав концерна "Белнефтехим", представлены своими продуктами в контрактах", - отметил Денис Тумаш.

Он подчеркнул, что белорусская нефтехимическая продукция конкурентоспособна на рынке России. Беларусь имеет большой потенциал модернизированных производств. "Модернизация ключевых производств продолжается. Это новые продукты, характеристики, качество", - резюмировал гендиректор.-0-