Подтвердить наличие лицензии можно с помощью единого реестра

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подтвердить наличие лицензии с 1 июля можно путем обращения к Единому реестру лицензий (ЕРЛ), расположенному в интернете по адресам license.gov.by и лицензия.бел. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 июня 2020 года №365, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Внедрение ЕРЛ обеспечит прозрачность информации о наличии лицензии, внесении изменений и дополнений, приостановлении, возобновлении, прекращении действия и аннулировании. Реестр даст возможность использовать единое информационное пространство для сбора, обработки, хранения и предоставления актуальных данных в этой сфере.

"Найти ту или иную лицензию по конкретному виду деятельности можно было на официальном сайте лицензирующего органа. Но такой поиск зачастую довольно затруднителен и требует временных затрат. Теперь эту информацию можно получить путем обращения к Единому реестру лицензий. Переходите по соответствующей ссылке и ищите необходимого вам лицензиата по одному из реквизитов: наименованию, местонахождению, виду деятельности", - сказала директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок.

По ее мнению, такой подход значительно упростит работу как для самих субъектов хозяйствования - лицензиатов, так и для потребителей предоставляемых ими работ и услуг. "Это можно рассматривать как первый шаг к цифровизации процедур лицензирования. Следующим шагом в этом направлении будет переход на безбумажное лицензирование и реестровое подтверждение права на осуществление вида деятельности. Такой подход мы закладываем в разрабатываемый в настоящее время проект закона о лицензировании", - отметила директор департамента.-0-