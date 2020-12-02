Погодные условия для начала зимовки культур складываются удовлетворительно - Белгидромет

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия для начала зимовки озимых культур складываются удовлетворительно, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В конце осени на большей части территории Беларуси запасы влаги в метровом горизонте почвы под озимыми культурами и на зяби оказались близки к средним многолетним показателям, в западных районах и местами по югу - несколько меньше. Агрометеорологические условия для начала зимовки озимых культур складываются удовлетворительно. По последним данным наблюдений, на большей части территории Беларуси отмечается небольшой снежный покров, в юго-восточном регионе страны он практически отсутствует", - рассказали в Белгидромете.

В ближайшее время у озимых культур будут продолжаться процессы закаливания. Низких температур, представляющих опасность зимующим посевам, не ожидается.-0-