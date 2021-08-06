Погодные условия для сева озимого рапса благоприятные - Белгидромет

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия для обработки почвы под посев озимых культур, для начала сева рапса на большей части территории Беларуси благоприятные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Как отметили в Белгидромете, неустойчивая погода снизила темпы уборки зерновых культур. Проходящие дожди увлажняют стеблестой и колос, сокращая время работы комбайнов. Уборка зерновых колосовых культур проводится в основном при полной спелости, влажность убираемого зерна преимущественно находится на уровне и немного выше кондиционной.

По последним данным визуальных наблюдений, во многих районах Гродненской, Брестской и местами в Витебской области, где прошли наиболее интенсивные дожди, наблюдается переувлажнение верхнего слоя почвы. На переувлажненных участках проведение уборочных работ и обработка почвы затруднены. На большей же части территории Беларуси верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в хорошо увлажненном состоянии.

"Прошедшие и ожидаемые дожди увеличат содержание влаги и в более глубоких горизонтах почвы, улучшив влагообеспеченность поздних сельскохозяйственных культур. Условия для обработки почвы под посев озимых культур, для начала сева озимого рапса на большей части территории Беларуси будут вполне благоприятными", - рассказали синоптики.-0-