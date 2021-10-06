Погодные условия поспособствуют завершению озимого сева и появлению всходов - Белгидромет

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия в ближайшее время поспособствуют завершению озимого сева и появлению всходов, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"По последним данным наблюдений, на полях, засеянных до 25 сентября, озимые зерновые культуры повсеместно взошли. На посевах, произведенных в первой декаде сентября, отмечена фаза "третий лист" и началось кущение. Состояние озимых культур хорошее. В ближайшее время хорошее увлажнение почвы будет способствовать завершению озимого сева, появлению всходов и дальнейшему развитию посевов", - рассказали в Белгидромете.

Согласно прогнозам, агрометеорологические условия для проведения полевых сельскохозяйственных работ будут складываться удовлетворительно. "Вместе с тем ожидаемые заморозки могут повредить листья кукурузы, что ухудшит качество заготавливаемого силоса. Не следует оставлять без укрытия выкопанные картофель и корнеплоды", - рекомендуют агрометеорологи.-0-