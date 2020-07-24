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24 июля 2020, 20:31

Поиск высокомаржинальных ниш и повышение эффективности - Головченко о резервах БМЗ

Роман Головченко во время посещения предприятия
Роман Головченко во время посещения предприятия

24 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко при посещении ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" обсудил с руководством предприятия перспективы развития, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам премьер-министра, главная сложность на предприятии - долговые обязательства. "Они образовались из-за того, что некоторые проекты пока не оправдали себя экономически. Изменилась рыночная конъюнктура, мировые цены, поэтому не хватает сил, чтобы рассчитаться по обязательствам. Сегодня мы рассматривали пути дальнейшего развития БМЗ и направления для дополнительной оптимизации затрат, искали резервы для безусловного выполнения поручений главы государства. Недавно принят ряд решений по реструктуризации задолженности, и сегодня обсуждали следующие шаги. Государство не может уйти от оказания поддержки БМЗ - это градообразующее предприятие, которое дает около 20% общего объема производства Минпрома. Если тяжело, нужно помогать - по этому принципу живет весь мир", - рассказал Роман Головченко.

Мировые цены на весь ассортимент металлопродукции значительно варьируются в течение последнего десятилетия. "Начиная с 2011 года, цены постоянно находятся в состоянии турбулентности. Сейчас предприятие занято поиском высокомаржинальных ниш", - отметил премьер-министр.

Роман Головченко подчеркнул, что коллектив металлургов решает реальные задачи. "Есть общие подходы, включая снижение издержек. Ранее Президент поставил задачу - оптимизировать сбытовую цепочку, чтобы сократить путь до потребителя, исключая посредников. И результат последовал. Сейчас речь о повышении эффективности работы предприятия. БМЗ в состоянии себя обеспечивать, есть выручка и объемы производства", - сказал он.

По прогнозам специалистов БМЗ, диверсификация рынков сбыта, выпуск новых видов продукции и сокращение издержек производства позволят БМЗ по итогам июля выйти на безубыточную работу.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех связанных одной технологической цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного - и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-

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