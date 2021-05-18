Поисковая система "Работа без границ" заработает в ЕАЭС с 1 июля

18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня принял решение о вводе в эксплуатацию с 1 июля проекта "Работа без границ". Об этом сообщила сегодня на брифинге по итогам заседания Совета ЕЭК помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа без границ" - это поисковая система для доступа к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в национальных системах в сфере трудоустройства и занятости государств Евразийского экономического союза. "Информационные системы государств будут взаимодействовать между собой посредством унифицированного поискового интерфейса, - пояснила Ия Малкина. - Соискатели вакансий и работодатели союза смогут выбрать одну или несколько стран, на территории которых необходимо осуществить поиск работы или подбор персонала, и получить доступ к информации по вакансиям и резюме".

Заседание Совета ЕЭК состоялось в онлайн-формате. Беларусь на нем представлял вице-премьер Игорь Петришенко.-0-