Показатель наукоемкости ВВП в Беларуси растет - ГКНТ

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в последние годы наблюдается рост наукоемкости ВВП, сообщил на заседании комитета БелТПП по промышленной политике и предпринимательской деятельности первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрей Косовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Важнейший для развития любой страны показатель долгое время снижался и в 2015 году составлял 0,5%. В 2017 году он увеличился до 0,58%, в 2018-м - до 0,61%. Этому способствовало в том числе централизация инновационных фондов, выделение бюджетных средств на научные исследования и разработки, вовлечение в эту работу частного бизнеса. Причем темп роста объемов внебюджетного финансирования превышает темп роста по бюджетным ассигнованиям.

"Беларусь последовательно идет по пути наращивания наукоемкости, и здесь важно подготовить квалифицированные кадры, вовлекать в науку молодежь. Мы видим, что число тех, кто поступает в аспирантуру, последние три года растет", - отметил Андрей Косовский. Он подчеркнул, что освоение новых видов товаров и услуг, востребованных на рынке, внедрение инноваций напрямую влияют и на поступления от экспорта. С 2015 года доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в экспорте увеличивается, теперь на такие товары приходится более трети поставок за рубеж.

В мероприятии, которое прошло на базе колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе, приняли участие представители министерств образования, промышленности, труда и социальной защиты, депутатского корпуса, ГКНТ, крупных предприятий-экспортеров.-0-