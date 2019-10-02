Полномочия Совета ЕЭК в сфере прослеживаемости товаров расширены

2 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Высший Евразийский экономический совет на заседании в Ереване 1 октября внес изменения в регламент работы Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Это вызвано тем, что у комиссии появились новые полномочия в связи с подписанием президентами стран Евразийского экономического союза в мае этого года соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - В соответствии с изменениями решения по ряду вопросов будет принимать Совет ЕЭК. Среди них - утверждение перечня товаров, которые будут прослеживаться; определение случаев, когда прослеживаемость в отношении товаров не осуществляется; определение сроков включения сведений о товарах в национальные системы прослеживаемости, а также сроков хранения в системах таких сведений. Кроме того, Совет ЕЭК будет определять случаи, когда лица, осуществляющие оборот товаров, не обязаны оформлять товаросопроводительные документы в электронном виде; устанавливать сроки и условия реализации пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости. Рассмотрение части вопросов, связанных с реализацией соглашения, возложено на Коллегию ЕЭК".

В пресс-службе напомнили, что соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, определяет порядок функционирования этого механизма. В его основе - документальный учет товаров путем создания в каждой из стран союза информационной системы, которая будет аккумулировать необходимые для прослеживаемости сведения из товаросопроводительных документов.-0-

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