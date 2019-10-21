Полный пакет упрощений предоставлен 168 белорусским уполномоченным экономическим операторам в ЕАЭС

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже 168 белорусских субъектов хозяйствования, которые работают в статусе уполномоченных экономических операторов, прошли перерегистрацию в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и получили возможность пользоваться расширенным пакетом упрощений на всей территории ЕАЭС. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Время на такой переход ограничено: до конца нынешнего года уполномоченным экономическим операторам, которые сегодня пользуются пятью льготами, следует оформить все необходимые документы. В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС у них будет возможность получить до 16 упрощений.

"Осуществление внешнеэкономической деятельности в статусе уполномоченного экономического оператора - упрощенная, удобная и перспективная возможность ведения бизнеса. Сегодня Беларусь обладает самой развитой сетью УЭО на территории Евразийского экономического союза: в стране такой статус имеют 334 организации", - отметили в ГТК.

С порядком включения в реестр можно ознакомиться в разделе "Участникам ВЭД - Бизнесменам" единого интернет-портала таможенных органов, где размещены соответствующие методические рекомендации, разработанные Государственным таможенным комитетом.-0-