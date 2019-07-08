Полный пакет упрощений предоставлен 74 белорусским уполномоченным экономическим операторам в ЕАЭС

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность пользоваться полным пакетом упрощений на всей территории ЕАЭС уже предоставлена 74 белорусским уполномоченным экономическим операторам, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Осуществление внешнеэкономической деятельности в статусе уполномоченного экономического оператора (УЭО) - удобная и перспективная возможность ведения бизнеса. Сегодня Беларусь обладает самой развитой сетью УЭО на территории Евразийского экономического союза: в стране 324 организации имеют такой статус", - отметили в ГТК.

На начало июля 2019 года 74 субъекта хозяйствования, осуществляющие деятельность в статусе уполномоченных экономических операторов, прошли перерегистрацию в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и получили возможность пользоваться расширенным пакетом упрощений на всей территории ЕАЭС.

С порядком включения в соответствующий реестр можно ознакомиться на едином интернет-портале таможенных органов, где размещены соответствующие методические рекомендации, разработанные Государственным таможенным комитетом.

Согласно действующему законодательству экономические операторы в новом статусе могут пользоваться 16 упрощениями, а ранее представлялось 5 подобных льгот.-0-