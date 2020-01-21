Полный пакет упрощений смогут получить в ЕАЭС 86% белорусских уполномоченных экономических операторов

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перерегистрацию в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС прошли 86% белорусских уполномоченных экономических операторов (УЭО), они смогут получить до 16 льгот, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"В реестр уполномоченных экономических операторов "нового типа", представляемого в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, включено 289 уполномоченных экономических операторов", - сообщили БЕЛТА в ГТК.

Срок перерегистрации УЭО в соответствии Таможенным кодексом ЕАЭС истек 1 января 2020 года.

Институт уполномоченного экономического оператора получил новое развитие: ранее существовал один тип УЭО и пять упрощений для него, сегодня - три типа и 16 упрощений, максимально направленных на стимулирование внешнеэкономической деятельности.

"Это позволяет субъектам хозяйствования оптимизировать свои затраты и сократить сроки вовлечения товаров в хозяйственный и экономический оборот, а таможенным органам - более гибко применять систему управления рисками при организации таможенного контроля", - пояснили в ГТК.

Белорусские операторы, получившие новые свидетельства, могут пользоваться преимуществами своего статуса на территории всего Евразийского экономического союза.

"В 2019 году также подписано соглашение с Главным таможенным управлением Китая о взаимном признании программ уполномоченных экономических операторов. Белорусская таможня ведет работу в данном направлении и с другими странами", - добавили в ГТК.-0-