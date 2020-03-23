"Полоцк-Стекловолокно" диверсифицирует рынки сбыта на фоне усложнения внешних экономических условий

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Полоцк-Стекловолокно" диверсифицирует рынки сбыта на фоне усложнения ситуации в мировой экономике. Об этом сегодня заявил генеральный директор предприятия Олег Курилин во время общего собрания акционеров, сообщает БЕЛТА.

В собрании акционеров принял участие председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Он поинтересовался прогнозами на первый квартал и стратегией предприятия в новых экономических условиях, которые сильно усложнены кризисом на нефтяном рынке, ситуацией с коронавирусом в Европе. Олег Курилин ответил, что "Полоцк-Стекловолокно" намерено "диверсифицироваться по выпускаемой продукции за счет изменения рынков". "В этой ситуации мы нацелились на рынок ЕАЭС", - добавил гендиректор. Он уточнил, что речь, в частности, идет о России, где спрос на продукцию белорусского предприятия значительно возрос после того, как прекратились поставки из Китая и других стран.

"Отгружаем с опережением графика достаточно много продукции. По моему мнению, нам удастся завершить первый квартал без снижения объемов производства. Пока мы прогнозируем незначительное отставание по выручке. Все будет зависеть от развития ситуации в мире. Но пока мы себя достаточно уверенно чувствуем", - подчеркнул Олег Курилин.

Генеральный директор представил акционерам отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности "Полоцк-Стекловолокно" за 2019 год. Предприятие выполнило все пять установленных ключевых показателей эффективности. Чистая прибыль составила Br20,6 млн (при задании Br14,1 млн). Темп роста экспорта товаров и услуг - 101,2% и 108,3% соответственно (при задании 101,1% в обоих случаях). Рентабельность продаж 13,1% (задание - 10%). Олег Курилин особо отметил опережающий рост производительности труда в сравнении с ростом среднемесячной заработной платы: коэффициент соотношения - 1,013. Кроме того достигнут планируемый эффект от мероприятий по снижению затрат. Он составил Br2,3 млн при плане в Br2,1 млн. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной составил 26,4%.

Олег Курилин рассказал также о планах предприятия на 2020 год. В апреле "Полоцк-Стекловолокно" запустит установку по производству базальтового волокна. В скором времени начнется строительство нового цеха. "Заключены все договоры на поставку оборудования. На днях выбираем генерального подрядчика и приступаем к строительству", - сказал руководитель предприятия. В 2020 году ОАО намерено сохранить положительную динамику развития. По бизнес-плану рентабельность продаж должна составить не менее 10,7%, темп роста экспорта - 101,7%, а чистая прибыль - минимум Br15 млн.

Во время общего собрания акционеров обсуждалась работа предприятия в условиях свободной экономической зоны "Витебск": реализация инновационных проектов, создание рабочих мест и т.д.

ОАО "Полоцк-Стекловолокно" выпускает стекловолокно, ровинги, стеклонити, электроизоляционные и конструкционные стеклоткани, строительные стеклоткани и стеклосетки, кремнеземные материалы и другое. Ежегодный объем производства составляет 57 тыс. т стекловолокна, основная часть которого экспортируется более чем в 50 стран мира. На предприятии занято около 4 тыс. человек.-0-

Фото Ольги Бахур