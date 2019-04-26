"Полоцк-Стекловолокно" приступает к строительству нового цеха

26 апреля, Докщицкий район /Корр. БЕЛТА/. Основная задача ОАО "Полоцк-Стекловолокно" на 2019-2020 годы - реализация инвестиционного проекта "Строительство цеха по производству термохимобработанных электроизоляционных материалов для фольгированных диэлектриков". Об этом проекте генеральный директор общества Олег Курилин рассказал сегодня премьер-министру Сергею Румасу во время посещения им предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Дополнительно обработанная в новом цехе стеклоткань будет востребована на перспективном рынке фольгированных диалектриков. Из них делают печатные платы, которые задействуется в том числе в радиоэлектронике. "Это совсем другой уровень и имидж на рынке. Это наша возможность сотрудничества с Panasonic", - отметил Олег Курилин.

Оценочная стоимость проекта составляет около Br34 млн. Архитектурная часть завершена, в ближайшее время планируется приступить к строительству.

"Требования очень высокие, потому что электроизоляция потом идет на выпуск плат для автомобильной промышленности Европы. Платы маленькие, а ответственность за отзыв дефектных авто высокая", - добавил гендиректор.

Кроме того, "Полоцк-Стекловолокно" в этом году завершает реализацию инвестиционного проекта "Увеличение мощностей по переработке стекловолокна действующего цеха 7, расположенного в здании корпуса одностадийной выработки, и действующих цехов 8 и 9 в здании прядильно-ткацкого корпуса". Стоимость проекта - Br10,5 млн, причем предприятие использует собственные средства для работ. Они направлены на увеличение мощности выработки электроизоляционных стеклотканей, которые пользуются спросом на рынке и имеют высокую добавленную стоимость. Цеха предприятия пополнились современным оборудованием.

Немаловажно, что проект предусматривает создание рабочих мест. И уже сейчас, после увеличения мощностей, работники ощутили эффект в виде роста зарплат.

Параллельно уделяется внимание и другим направлениям деятельности, по мере необходимости идет замена стекловаренных печей.

Сергей Румас заслушал доклад руководителя предприятия и ознакомился со всей производственной цепочкой непосредственно в цехах.

Премьер-министр совершает рабочую поездку в Витебскую область 26-27 апреля. Он ознакомился с производственно-финансовым состоянием и перспективами развития ОАО "Бегомльское", молочно-товарного комплекса "Ветера" ОАО "Торгуны", ходом весенних полевых работ. Возложил цветы на мемориальном комплеке "Шуневка". После посещения ОАО "Полоцк-Стекловолокно" ознакомился с благоустройством Полоцка. Второй день поездки посвящен рассмотрению положения дел в ОАО "Нафтан": результатов финансово-хозяйственной деятельности, состоянию рынков нефтепродуктов и выполнению инвестиционных проектов.

Полоцкий завод стекловолокна введен в строй в 1958 году, с 2003-го - ОАО "Полоцк-Стекловолокно". Продукция применяется в таких наукоемких отраслях промышленности, как автомобилестроение, медицина, авиастроение, судостроение, электротехническая отрасль, металлургия, военно-промышленный комплекс, строительство и др. Ассортимент включает порядка 900 видов продукции. Она ориентирована на экспорт, его доля превышает 90%. В 2018 году продукция поставлялась в 47 стран. Инновационная продукция по итогам прошлого года в общем объеме отгруженной составила 26,4%. Во второй половине сентября 2018 года "Полоцк-Стекловолокно" стало резидентом свободной экономической зоны "Витебск". -0-