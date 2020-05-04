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04 мая 2020, 11:14

"Полоцк-Стекловолокно" запустит установку по производству базальтового волокна в конце мая

На предприятии. Фото из архива
На предприятии. Фото из архива

4 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. ОАО "Полоцк-Стекловолокно" в конце мая запустит установку по производству базальтового волокна, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО Роман Близнев.

"Сейчас ведется монтаж установки. К концу мая начнем разжигать. Вывод на рабочий режим займет около 20 суток. Первую продукцию планируем получить в июне", - отметил Роман Близнев.

По его словам, инвестпроект стоимостью порядка $500 тыс. реализуется в действующем цехе предприятия. Мощность новой установки рассчитана на выпуск 500 т волокна в год. Реализация проекта направлена на расширение общего ассортимента выпускаемой продукции. Ранее "Полоцк-Стекловолокно" уже имело опыт производства базальтового волокна: первая установка на минеральном сырье построена на предприятии в 2015 году, но с учетом потребностей рынка в дальнейшем перепрофилирована на выпуск кремнеземного волокна. Решение вернуться к выпуску данной продукции было принято с учетом перспективности использования материала, а также наличия свободной ниши на рынке.

За первый квартал объем производства продукции в натуральном выражении в ОАО "Полоцк-Стекловолокно" сложился на уровне аналогичного периода прошлого года (100,3%). Рентабельность продаж достигла более 15%, чистая прибыль составила свыше Br3 млн. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной - 26,9%.

ОАО "Полоцк-Стекловолокно" выпускает стекловолокно, ровинги, стеклонити, электроизоляционные и конструкционные стеклоткани, строительные стеклоткани и стеклосетки, кремнеземные материалы и др. Всего выпускается более 900 ассортиментов продукции в год. Основная ее часть экспортируется более чем в 50 стран мира. На предприятии занято около 4 тыс. человек. -0-

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