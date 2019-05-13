13 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Государственное лесохозяйственное учреждение "Полоцкий лесхоз" зарегистрирован резидентом СЭЗ "Витебск" с проектом по созданию экспортно ориентированного деревообрабатывающего производства. Такая информация размещена на официальном сайте администрации СЭЗ "Витебск", передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснили БЕЛТА в лесохозяйственном учреждении, проект предусматривает установку новой деревообрабатывающей линии. Это позволит предприятию нарастить объемы выпуска пиломатериалов и расширить поставки продукции на внешние рынки, тем самым увеличив экспортную выручку. Основным направлением экспорта планируются рынки стран Балтии. Реализация проекта предусматривает создание до 10 рабочих мест.

Полоцкий лесхоз был создан в ноябре 1937 года, в его состав входят 12 лесничеств и лесозаготовительный участок, расположенные в северо-восточной части Витебской области на территории Полоцкого и Ушачского районов. Площадь лесного фонда в ведении Полоцкого лесхоза превышает 123 тыс. га.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году и состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых семь расположены в Витебске, пять в Оршанском, а также по одному в Витебском, Полоцком, Поставском районах и Новополоцке. Резидентами СЭЗ зарегистрированы 47 предприятий с участием инвесторов из 14 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии. -0-