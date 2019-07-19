"Полоцктранснефть Дружба" планирует полностью очистить ветку Унеча-Полоцк 2 от грязной нефти к 25 июля

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Полоцктранснефть Дружба" планирует полностью очистить нефтепровод Унеча-Полоцк 2 от грязной российской нефти к 25 июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ОАО "Полоцктранснефть Дружба" Василий Дроботов.

"Процесс очистки нефтепровода Унеча-Полоцк 2 продолжается, работа идет по согласованной с российской стороной дорожной карте. Ожидается, что к 25 июля завершим очистку для поставки на "Нафтан" качественной нефти", - сказал Василий Дроботов.

По трубопроводу Унеча-Полоцк 1 чистая нефть начала поступать на "Нафтан" в начале июля. Грязная нефть из этой ветки вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут-Полоцк в Россию.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. Чистая нефть поступила на границу Беларуси по нефтепроводу "Дружба" 2 мая, Мозырский НПЗ приступил к ее переработке с 6 мая.-0-